香川県坂出市で無免許でレンタカーを運転したとして、男がきょう（25日）逮捕されました。 【写真を見る】無免許でレンタカーを運転した疑い坂出市の建設業の男（23）を逮捕「無免許で車を運転している」内容の情報提供【香川】 男が「無免許で車を運転している」内容の情報提供 無免許運転の容疑で逮捕されたのは、香川県坂出市の建設業の男（23）です。警察によりますと男は、先月22日午前1時半ごろ、坂出市