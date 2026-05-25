岡山県吉備中央町の山本雅則町長が3年前、有権者の飲食代などの一部を支払っていたとして、公職選挙法違反の疑いで書類送検されました。 【写真を見る】吉備中央町の山本雅則町長が公職選挙法違反の疑いで書類送検有権者の飲食代などの一部を支払っていた疑い【岡山】 捜査関係者への取材で明らかになりました。吉備中央町の山本雅則町長は、2023年、倉敷市で開かれた懇親会に参加した有権者の飲食代などの一部を支払ったとい