現職の土田正剛市長が亡くなったことに伴う、山形県東根市長選挙がきのう告示され、前の副市長で新人の鈴木敬一さんが、無投票で初当選を果たしました。 【写真を見る】東根市長に鈴木敬一氏現職の急逝による選挙で初当選国道48号の機能強化など公約掲げる（山形） 東根市長に当選したのは、前の副市長で新人の鈴木敬一さんです。 鈴木さんは、北村山公立病院の建て替えに向けた関係機関への要望や、国道４８号の機能強化な