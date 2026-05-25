仙台管区気象台発表 【画像】今後の東北、全国の天気 ■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （５/２３～６/２２） ＜予報のポイント＞ ・暖かい空気に覆われやすいため、向こう１か月の気温は高いでしょう。 ＜向こう１か月の天候＞ ・天気は数日の周期で変わるでしょう。 ＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞ ・平均気温（向こう１か月）東北日本海側：高い見込み東北太平洋側：高い見込み ・降