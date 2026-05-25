オレオレ詐欺やニセ警察詐欺など特殊詐欺による山形県内での被害額が、先月末時点で４億円を超え、去年の同じ時期に比べ倍増していることがわかりました。 【写真を見る】被害額4億円超最も多いのはSNS型投資詐欺県内特殊詐欺被害去年の同じ時期から倍増（山形） 県警によりますと今年、先月末時点で県内で確認された特殊詐欺の被害額は４億２４９４万円にのぼります。去年の同じ時期に比べ倍増しています。 特殊詐欺の種