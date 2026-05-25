未成年の女性に対しみだらな行為をしたとして、きょう、天童市に住む２３歳の男が逮捕されました。 警察によりますと、県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、天童市上荻野戸に住む無職の男（２３）です。 男は去年７月２６日に、天童市内の宿泊施設で、村山地方に住む１０代の女性に対し、女性が未成年であると知りながら、みだらな性行為をしたということです。 通報を受けた警察が捜査を行ったところ、この男の犯