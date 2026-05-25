ランジェリーブランドのSCUUは6月2日〜14日、アトレ恵比寿にてPOPUP SHOPを開催します。■オリジナルバッグやノベルティの特典もPOPUP SHOPでは、SSの新作アイテムの先行発売するほか、再入荷アイテムの販売を行います。会場では、フィッターによる採寸やランジェリーのフィッティングも充実します。新作アイテムには、モダールの柔らかい素材を使用したブラが登場。ノンワイヤーでありながら、オリジナルの構造により程よくバスト