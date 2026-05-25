まだ5月にも関わらず、各地で30℃を超える真夏日が観測されています。この調子だと、今年の夏も過酷な暑さになりそう。私の場合、紫外線による肌への気づかいに汗っかき体質があいまって、夏の外出はいつだってストレスフルなんです。今年は全身サラサラを保つために、リニューアルでベタつきにくくなった「スキンケアジェル」と、サラサラ肌に仕立てる「ブラッシュオンパウダー」を装備。このアネッサ二刀流で夏本番を待ち構える