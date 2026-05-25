「いきもの」をモチーフにした焼き物の企画展が、愛知県瀬戸市で開かれています。ちょっとグロテスクなタコに、かわいらしい犬も。会場には愛知・岐阜在住の作家7人が手がけた、いきものがモチーフの作品およそ30点が並んでいます。キツネのようないきものは、窓辺に腰掛けて外を眺めたり、人間の日常を切り取ったようなポーズが親近感を抱かせます。また、巨大なナメクジに人が乗った、どこか哀愁を感じ