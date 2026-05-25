インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシに負傷した可能性が浮上しているようだ。24日、大手メディア『ESPN』やアルゼンチン紙『オレ』などが伝えている。メッシは24日に行われたメジャーリーグ・サッカー（MLS）第15節のフィラデルフィア・ユニオン戦（◯6−4）に先発出場したが、後半途中にフリーキックを蹴った後に左太ももの上部に違和感を覚えた模様で、交代を要求して73分に自ら歩いてピッチを