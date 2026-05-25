岐阜県郡上市の「牧歌の里」で、ネモフィラの花が見ごろになっています。淡い水色に染まった花畑。ひるがの高原牧歌の里では、およそ1万8千株のネモフィラが見ごろを迎え、雪が残る白山を遠くに望む爽やかな景色が広がっています。ネモフィラの花は6月半ばまで見ごろが続きますが、雪山との共演を楽しめるのはあとわずかだということです。