エールディビジのスパルタに所属する三戸舜介にブンデスリーガ移籍の可能性があるようだ。現地５月24日にオランダメディア『Voetbal Primeur』が報じた。23歳の日本人アタッカーはスパルタ３シーズン目の今季、オランダの地で躍動。公式戦27試合に出場して９ゴール・７アシストをマークした。同メディアによれば、そんな三戸にブンデスリーガの２クラブが興味を示しているという。記事では次のように伝えている。 「マ