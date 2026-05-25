【写真】22年ぶりにロンドンで再会し、笑顔を見せる布袋寅泰と久保純子 布袋寅泰が自身のInstagramを更新し、フリーアナウンサーの久保純子との2ショットを公開した。 ■ニューヨーク在住の久保純子とロンドンでブランチ 布袋は「ニューヨークからのお客様。ロンドンにいらした久保純子さんご家族と、サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」とコメント。ニュ