【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの阿部亮平と井桁弘恵がMCで初タッグを組む、日本テレビの特番『DAZN presents うちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP』が、5月30日13時30分から放送されることが決定した。 ■SixTONES高地優吾、JO1河野純喜＆白岩瑠姫らもVTR出演 番組では、芸能界のサッカー好きたちが「推し選手」の魅力を熱量たっぷりでプレゼン。ス