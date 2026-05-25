日経225先物は11時30分時点、前日比1850円高の6万5190円（+2.92％）前後で推移。寄り付きは6万4170円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万3335円）を大きく上抜ける形で、ギャップアップから始まった。現物の寄り付き時に6万3830円まで上げ幅を縮めた後は上へのバイアスが強まり、中盤にかけて6万5000円台に乗せると、終盤には6万5430円まで上げ幅を広げた。 米国とイランはホルムズ海峡開放などを巡り基本合意したと米メデ