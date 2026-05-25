25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1930円高の6万5270円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万5142.81円に対しては127.19円高。出来高は2万2891枚となっている。 TOPIX先物期近は3940ポイントと前日比41ポイント高、現物終値比0.49ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65270 +1930