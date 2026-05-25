地元の農畜産物や特産品を販売するイベントが、出水市で開かれました。地元のおいしいものが集まる「いずみ肉まつり」は4回目の開催で地元ブランドの黒毛和牛「華鶴和牛」をはじめとする精肉のほか、焼き鳥や唐揚げなども販売されました。（来場者）「去年も来た。肉がたくさんあって、店の人も親切なので、イベントを楽しめる」（来場者）「今日は焼き肉にしようかな」（いずみ肉まつり実行委員会・竹添裕二会長）「出水は、