愛猫にゲーム機のリセットボタンを押されてしまうという、令和の時代に蘇った「レトロゲームあるある」で、ネット上に笑いを届けたXユーザーのなみそさん。あの衝撃の悲劇から約2週間、ついに完璧なバリアを施したゲーム棚が完成したことを報告し、再び注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■始まりは「スーパーマリオ」プレイ中の大悲鳴事の発端は5月上旬、なみそさんの小学4年生の息子さ