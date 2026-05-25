パイオニアは、「カロッツェリア」ブランドから、車載用スマートフォン（スマホ）クレイドル「SDA-SC600」など3モデルを、2026年6月中旬に同社公式オンラインショップで発売する。上位2モデルは車内を彩るイルミ搭載いずれも、エアコンの吹き出し口に簡単に取り付けられるクリップ式のアタッチメントを同梱するほか、スマホをワンタッチで脱着できるマグネットタイプの取付ホルダーを採用する。スマホの発熱を抑える冷却ファンを搭