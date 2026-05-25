フリーアナウンサーの中村江里子（57）が25日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。南仏で友人の誕生日パーティーに出席したことを報告した。中村は「Paris から南仏へ。友人の40歳のBirthday Party へ」と報告。「ドレスコードは白」と上品な白のワンピースドレス姿を披露した。さらに「Franceのパーティーはとにかく飲んで、踊る」とつづり、一緒に出席したフランス人実業家の夫・シャルル・エドゥアール・バルト氏