東京都葛飾区の路上で、男性らから金塊が入ったリュックを奪い重軽傷を負わせたとして、警視庁捜査1課は25日までに、強盗傷害の疑いで、広島県福山市の男（19）と住所職業不詳の男（19）を逮捕した。同課によると、金塊は約2キロで時価5300万円相当と男性らは説明している。逮捕容疑は共謀し、4月28日午後1時40分ごろ、東京都葛飾区の路上で、金塊の取引に訪れた40〜50代の男性4人を殴ったり、催涙スプレーのようなものを噴射