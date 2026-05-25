東京・葛飾区の路上で、およそ2キロの金塊が3人組に奪われた事件で、実行役の少年2人が逮捕されました。警視庁によりますと、住居不詳の19歳の少年と広島県福山市に住む19歳の少年は先月、仲間と共謀して、葛飾区の路上で金の取引に訪れた男性4人に殴る蹴るの暴行を加え、ケガをさせ金塊を奪った疑いがもたれています。男性のうち1人は外傷性くも膜下出血の重傷です。警視庁は2人の認否を明らかにしていませんが、うち1人は「闇バ