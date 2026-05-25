セブン＆アイ・ホールディングス（ＨＤ）の名誉顧問で、セブン―イレブンの成功など日本の流通業界をリードした鈴木敏文（すずき・としふみ）氏が１８日、心不全のため死去した。９３歳だった。葬儀は遺族の意向で近親者のみで執り行う。後日お別れの会を開く予定だ。長野県坂城町生まれ。１９５６年に中央大経済学部卒業後、東京出版販売（現トーハン）を経て、６３年にヨーカ堂（現イトーヨーカ堂）に入社した。７３年に全米