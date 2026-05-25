バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手が24日、都内でファンミーティングを行い、来季のプレー先について言及しました。郄橋選手はイタリアで3シーズンを過ごし、2024年から兄の郄橋塁選手も所属するサントリーサンバーズ大阪でプレー。今季限りでの退団を発表していました。ファンミーティングでは、普段聞いている音楽について聞かれ、「玉置浩二さんの『ファンファーレ』が好き」と返答。アカペラで熱唱して