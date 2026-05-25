ロッテは、6月27日の福岡ソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）に、お笑いコンビ「アルコ＆ピース」と、お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョが来場すると発表した。TBS系列で放送中の番組「ラヴィット！」とパ・リーグ6球団によるスペシャルコラボの一環としてコラボ試合を開催。ラヴィット！ファミリーとしてアルコ＆ピース、青木マッチョが来場し、セレモニアルピッチを行うほか、イニング間演出に出演してイベントを