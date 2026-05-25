【ポケぷにイーブイフレンズ＜味進化グミ＞】 5月26日 発売予定 価格：オープン（想定小売価格：226円前後） ロッテは、「ポケぷに」シリーズから「ポケぷにイーブイフレンズ＜味進化グミ＞」を5月26日より全国で発売する。価格はオープン。想定小売価格は226円前後。 本商品は、イーブイフレンズをテーマに、イーブイの