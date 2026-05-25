◇MLB ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースがブリュワーズに逆転勝ち。先発した山本由伸投手は7回1失点の好投で、今季4勝目をマークしました。山本投手は、ブリュワーズに対して、昨季のナ・リーグ優勝決定シリーズで、9回1失点でメジャー初完投勝利を記録。好相性の相手に2回、死球とヒットで1アウト1、3塁とされると、内野ゴロの間に先制を許します。それでも打線が4回に2本