NNNと読売新聞が行った世論調査で石油製品「ナフサ」について、政府が、国内での供給に問題はないと説明していることに「納得できない」と答えた人が6割を超えました。与野党の受け止めについて中継です。政府の説明と現場での不足感にかい離が生じていることについて、与党内からも「説明に無理がある」との声があがっています。世論調査で64％もの人が、「納得できない」とする政府の説明について、ある野党議員は、「現場は悲鳴