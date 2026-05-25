5月16日、南仏・カンヌでシックな黒いドレスを着こなし、スタンディングオベーションで迎えられたのは、綾瀬はるかだ。「お笑いコンビ・千鳥の大悟さんとダブル主演を務めた映画『箱の中の羊』が、『第79回カンヌ国際映画祭』に出品されたんです。監督は是枝裕和氏です。綾瀬さんは現地でもスター扱いで、レッドカーペットを歩いていたら、現地のカメラマンが『ヘイ、ハルカ!』と名前で呼びかけていました。それを受け、目線をあ