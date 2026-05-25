「最近の若者は、何を考えているのかわからない」管理職から、そんな声を聞くことが増えたが、彼らは本当に「理解できない世代」なのだろうか。2010年以降に生まれた「α世代」がいよいよ社会に出始める。高卒なら3年後、大卒なら5年後には、多くの職場でα世代が主力メンバーの一角を占める。だからこそ必要なのは、世代をラベルとして語るのではなく、異なる育ち方をしてきた者同士が、互いの前提を持ち寄りながら学び合うことだ