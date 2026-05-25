【シュレディンガーズ・コール】 5月28日 発売予定 価格：2,480円 集英社ゲームズは、Nintendo Switch/PC用絵本を読んでいるかのように、優しさに包まれる感覚のノベルアドベンチャー「シュレディンガーズ・コール」を5月28日に発売する。今回は本作のパブリッシャーである集英社ゲームズ、開発チームのアクロバティックチリ