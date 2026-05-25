大相撲夏場所で２度目のＶを遂げた小結若隆景（３１＝荒汐）が２５日、東京・両国国技館で一夜明け会見に出席した。２０２２年春場所以来、２５場所ぶりに賜杯を獲得。優勝パレードは兄の幕内若元春（３２＝荒汐）が旗手を務めた。若隆景は「前回はコロナ禍での優勝だったので、パレードも（支度部屋での）万歳とかもなかった。あとは前回の優勝は大阪で、今回は東京だったので。全てが前回とは違いました」と喜びを口にした。