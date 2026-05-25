【タイトーくじ HORSE HEROES 2024 コレクション】 6月12日 発売予定 価格：1回770円 タイトーは、タイトーくじの新商品「タイトーくじ HORSE HEROES 2024 コレクション」を全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン（一部店舗を除く）にて6月12日から発売する。価格は1回770円。 本商品は、2024年のファン投票で上位