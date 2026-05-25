雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』の7.5月号が発売。巻頭特集は「今シーズン買いの無印良品＆スタプロモノ」。大特集は「編集部が選んだ注目モノ徹底レビュー」。 【巻頭特集】今シーズン買いの無印良品＆スタプロモノ おなじみ「無印用品」と、ダイソーによる“ちょっと良い”モノを扱う「スタンダードプロダクツ」より、新商品から定番品まで今夏注目したいアイテムをピックアップ。GetNavi編集部が実際に店頭で購入し、