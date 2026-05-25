ビデオリサーチは、3月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(3月2日〜29日)をまとめた。1位は、3月29日に放送されたTBSのドラマ『リブート』最終回で、約8万2千件に上った。北村匠海このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。1位の『リブート』は、真北(伊藤英明)が裏切者ではないと判明するシーンで盛り上がってい