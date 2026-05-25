【モデルプレス＝2026/05/25】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の公式サイトが5月25日、更新された。練習生の釼持吉成（KINARI）が辞退することが明らかとなった。【写真】「日プ新世界」突如辞退発表したイケメン練習生◆「日プ新世界」釼持吉成（KINARI）が辞退公式サイトでは「練習生KINARI辞退のお知らせ」と題したお知らせが公開され、「国