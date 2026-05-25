猫とおもちゃ遊びをしてみたところ…？「どうしてこうなった？」と言いたくなる予想外の展開が微笑ましいと話題で、動画は7千3百再生を突破。「猫らしいね！w」などのコメントが寄せられています。 【動画：おもちゃを見つめる猫→おもちゃが後方に勢いよく飛んで行くと、見失ってしまい…『微笑ましいリアクション』】 おもちゃを狙うハンター Instagramアカウント『yoshie_catlife』に投稿されたのは、投稿者さん