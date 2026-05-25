245万回以上視聴され5.7万「いいね」を集めているのは、大好きなお姉ちゃんが帰ってきたときの猫ちゃんの様子。視聴者からは「お姉ちゃんが大好きなんですね…」「にゃんこって待ってくれてるよね」と、ほっこりするコメントが届いています。 【動画：窓の外を眺める猫→帰ってきた『大好きなお姉ちゃん』に気づくと…尊すぎる『予想外の鳴き声』】 窓から待機中 Instagramアカウント「うる｜足長マンチカン」に投稿された