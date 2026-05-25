年齢を重ねるにつれて髪のボリュームが減り、寂しい印象になってしまうと悩む大人世代も多いのでは。ある人気美容師さんのInstagram投稿には、そんな悩みを解決するヒントが詰まっていました。今回はペタンコ髪からふんわり華やかヘアに変身できそうな、大人のレイヤーボブをご紹介します。 顎下ラインで魅せる、やわらかブラウンボブ 今回、編集部が注目したのは、ヘアサロンを2店舗経営している@ofuke_aki