「寂しがりな性格の猫」に見られる5つの特徴 1.飼い主の姿が見えないと鳴く 飼い主が隣の部屋に行ったり、お風呂に入ったりして姿が見えなくなると、大きな声で鳴き続けることがあります。 これは「どこにいるの？」「一人にしないで！」という不安の表れです。猫にとって飼い主は安心できる存在なので、その姿が見えないだけでパニックに近い状態になる子もいます。 鳴けば飼い主が戻ってくると学習している