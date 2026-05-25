これは筆者自身の体験です。仕事と育児の両立を始めた頃、私はパートを始め、息子との時間がどんどん減っていきました。忙しさに追われ、息子の気持ちに向き合う余裕を失っていたとき、息子の「ママ、大丈夫？」という一言に心を打たれ、親として大切なことに気づかされた出来事です。 息子との大切な時間 私がパートを始めたのは、息子が幼稚園に慣れてきたタイミングの頃でした。久しぶりの仕事に忙殺され、毎