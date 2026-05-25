中日・井上一樹監督（54）の「続投」が2026年5月24日に決まった。「結果が全てやから監督ってのは大変やな」中日は24日、本拠地バンテリンドームで広島と対戦し、3−5の逆転負けを喫した。スポーツ紙の報道によると、中日・朝田憲祐球団本部長が試合後に「交流戦での巻き返しを願っています」とし、井上監督について「今後は、これまで以上に緊密に連携し、1戦1戦戦っていきます」と語ったという。チームは今季、開幕から低迷し、2