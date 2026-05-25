シント＝トロイデン畑大雅、後半アディショナルタイムに追加点を決めたベルギー1部シント＝トロイデンに所属するDF畑大雅は現地時間5月24日に行われたジュピラー・プロ・リーグのKVメヘレン戦に先発出場した。前半アディショナルタイムに今季初ゴールを記録。3-0の快勝に貢献し、ベルギー紙「ニュースブラッド」は「誰もがこれほどまでに愛されている畑のために喜んだ」とチーム内で高い人気を誇る24歳の日本人ディフェンダーを