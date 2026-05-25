大河ドラマ「豊臣兄弟！」第20回は「本物の平蜘蛛」。同ドラマにおいて松永久秀は竹中直人さんが演じています。天正5年(1577年)8月、松永久秀は突如、織田信長に反旗を翻し、大和国の居城(信貴山城)に立て籠もります。 【写真】インパクトが大きかった松永久秀役の竹中直人 「信長公記」(信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記)には、謀反の前、久秀・久通親子は石山本願寺攻めのため、天王寺の付け城(攻撃の拠点として