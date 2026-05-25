無実の人を「犯人」に仕立て上げるのは、裁判所や検察だけではない。見過ごしてはならないのが、メディアの存在だ。再審で無罪となった袴田巌さんは、逮捕前から“犯人扱い”され、長年にわたって死刑の恐怖にさらされ続けた。その弁護団の一員として活動してきた弁護士が今、報道のあり方を問う裁判を起こしている。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●袴田事件から60年、今も変わらない「事件報道」「メディアは捜査機関の