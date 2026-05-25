28日(木)頃は全国的に雨で、降り方が強まることもあるでしょう。沿岸を中心に風も強まります。30日(土)と31日(日)は晴れのエリアが広がり、気温がグンと上がるでしょう。30℃以上の真夏日の地点が続出しそうです。1週目期間の前半は荒天も後半は晴れて暑さ増す明日26日(火)は、晴れをもたらす高気圧が次第に遠ざかり、西から前線や低気圧が近づきます。九州や中国、四国は次第に雨が降るでしょう。27日(水)から28日(木)は、低