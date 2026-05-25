馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はステイゴールドが勝った２０００年の目黒記念を取り上げる。「シルバー＆ブロンズコレクター」と呼ばれた名脇役の初タイトルに府中の杜が揺れた。ついにつかんだ。武豊とステイゴールドは中団馬群からスッと内に進路を取ると、前が開いた瞬間にギアが上がる。外から襲いかかるのは人気を分け合うマチカネキンノホシ。また、あと一歩届かないのか。そんな