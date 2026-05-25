ロッテのグミ「ポケぷに」から、組み合わせで味も”進化”する「ポケぷにイーブイフレンズ＜味進化グミ＞」が登場！コーラ、ブルー&ハワイ、ピーチ、パイナップルの4種の味と、イーブイ・シャワーズ・サンダース・ブースター・エーフィ・ブラッキー・リーフィア・グレイシア・ニンフィアの9種が楽しめます☆ ロッテ「ポケぷにイーブイフレンズ＜味進化グミ＞」 想定小売価格：226円前後(税込)発売日：2026