「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。巨人のキーマンは、３７歳の丸佳浩外野手。広島時代から好相性で昨季はチームトップの打率をマークしたベテランは、若手の台頭著しいチームで交流戦のカギを握る存在になりそうだ。＊＊＊＊＊＊＊丸は巨人の“交流戦男”とも言うべき存在だ。昨季は全１８試合出場でチームトップの