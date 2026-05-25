プルマン東京田町の「JUNCTION」にて、山崎・白州・響をそろえた「ジャパニーズウイスキーフェア」を開催。「響30年」や「響 100th Anniversary Blend」が楽しめるほか、3種の飲み比べセットも販売されます！ プルマン東京田町「JUNCTION」ジャパニーズウイスキーフェア 期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）時間：11:30 飲み物 L.O. 22:30場所：JUNCTION※ボトルセットチャージ、シートチャージ、サービス料